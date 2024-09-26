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Новости

26 сентября, 06:30

Общество

Столичный Дептранс и "Сортировочная" проводят розыгрыш экопризов

Столичный Дептранс и "Сортировочная" проводят розыгрыш экопризов

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Телеграм-каналы проекта об экологии "Сортировочная" и столичного Дептранса проводят конкурс. Участники смогут выиграть набор экопризов: рюкзак, магниты и кружки-термосы.

Чтобы принять участие, необходимо перейти по QR-коду и подписаться на канал "Сортировочная". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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