Правительство РФ поддержало идею штрафов за популяризацию чайлдфри

Российское правительство поддержало идею штрафов за популяризацию чайлдфри. Сторонники этого движения выступают за отказ от рождения детей.

Пропаганду чайлдфри могут приравнять к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Предлагается ввести штрафы в размере от 50 тысяч до 4 миллионов рублей за призывы к отказу от рождения детей на уличных пикетах, в СМИ, интернете, фильмах и рекламе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.