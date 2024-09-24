24 сентября, 07:15Политика
Правительство РФ поддержало идею штрафов за популяризацию чайлдфри
Российское правительство поддержало идею штрафов за популяризацию чайлдфри. Сторонники этого движения выступают за отказ от рождения детей.
Пропаганду чайлдфри могут приравнять к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Предлагается ввести штрафы в размере от 50 тысяч до 4 миллионов рублей за призывы к отказу от рождения детей на уличных пикетах, в СМИ, интернете, фильмах и рекламе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.