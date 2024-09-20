Жители Ливана начали отключать технику после второй волны взрывов устройств по стране

Жители Ливана начали отключать телефоны и бытовую технику после второй волны взрывов устройств по стране. Пострадавшими числятся уже три тысячи человек. В ООН считают, что пейджеры, которые были в первой взрывной волне, заминировали еще до попадания в Ливан.

В свою очередь, председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин заявил, что возможность массового производства подобного "оружия" выводит терроризм на новый уровень. В связи с глобальной угрозой для всех стран российские специалисты проведут расследование причин взрывов, чтобы предотвратить подобные случаи в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.