Новости мира: на юго-западе ЮАР выпал снег

На юго-западе ЮАР неожиданно выпал снег. Из-за этого было парализовано движение по некоторым дорогам, сообщают местные СМИ. Застрявшие на трассах люди сейчас получают помощь от нескольких гуманитарных организаций. Власти планируют привлечь армию, чтобы устранить последствия снегопада.

В Будапеште наступил пик наводнения. Из-за воды закрыта станция метро на набережной, также полиция перекрыла доступ к реке Дунай. Сейчас нижние набережные города скрыты под водой почти до высоты дорожных знаков.

В ООН прошло заседание Совбеза по ситуации со взрывами пейджеров и раций в Ливане. Согласно последним данным, в результате массовых взрывов различных устройств погибли 37 человек. Ливан возложил ответственность на Израиль.

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