Движение "Хезболла" ответило на подрывы пейджеров ударом по ВПК Израиля

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Представители движения "Хезболла" ответили на взрывы пейджеров и раций в Ливане ударом по израильскому военно-промышленному комплексу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

"В ответ на бойню, которую устроил враждебный Израиль в разных районах Ливана во вторник и среду, бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-1", "Фади-2" и "Катюшами" по военно-промышленному комплексу "Рафаэль", расположенному на севере Хайфы", – уточнили в пресс-службе.

На базе указанного комплекса выпускались электронные устройства военного назначения.

Подрыв пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов и других устройств связи произошел в разных районах Ливана 17 и 18 сентября. По последним данным, жертвами стали 37 человек.

Предполагается, что атака была направлена против представителей движения "Хезболла", поскольку этими пейджерами пользуются его члены. Само же движение возложило ответственность за взрывы на Израиль, пообещав жесткий ответ за случившееся.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла назвал это происшествие военным преступлением, ведущим к объявлению войны.

