Франция утвердила новый состав правительства

Фото: AP Photo/Michel Euler

Во Франции утвердили новый состав правительства. Список огласил глава администрации президента Алекси Колер, пишет ТАСС.

Так, новым министром иностранных дел назначен бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро. Он сменит на этом посту Стефана Сежурне, который назначен на пост вице-председателя Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС.

Пост министра Вооруженных сил Франции и по делам ветеранов будет занимать Себастьен Лекорню. Пост главы МВД перейдет Брюно Ретайо.

В начале сентября на площадь Бастилии в Париже вышли протестующие, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эммануэля Макрона. Как писали журналисты, большинство участников акции являлись представителями левых политических партий, а также студенческих и молодежных организаций.

До этого на парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", получив 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте оказалась партия Макрона "Вместе" со 168 местами.