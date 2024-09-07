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07 сентября, 17:08

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ТАСС: тысячи человек вышли на площадь Бастилии из-за несогласия с политикой Макрона

Тысячи человек вышли на площадь Бастилии из-за несогласия с политикой Макрона – СМИ

Фото: ТАСС/ABACA/Abdullah Firas

На площадь Бастилии в Париже вышли протестующие, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

По информации агентства, большинство участников акции являются представителями левых политических партий, а также студенческих и молодежных организаций.

Протестующие выражают возмущение тем, что Макрон назначил на пост премьер-министра страны представителя правоцентристской партии "Республиканцы" Мишеля Барнье, отмечается в материале.

Колонна демонстрантов начала движение от площади Бастилии в сторону площади Нации. На протяжении согласованного маршрута следования колонны дежурят отряды полиции и жандармерии, сообщают СМИ.

В июле на парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", получив 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте оказалась партия Макрона "Вместе" со 168 местами, а на третьем – "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен.

Позже, столкнувшись с отказом Макрона выбрать премьер-министра из победившей коалиции, 81 французский депутат подписал резолюцию об отстранении президента страны от власти, сообщили СМИ.

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