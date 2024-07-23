Левые предложили кандидатуру Люси Касте на пост премьера Франции

Фото: 123RF/romantiche

Одержавший победу на выборах во Франции левый "Новый народный фронт" выдвинул кандидатуру экономиста Люси Касте на пост главы правительства. Об этом руководитель партии "Европа – Экология – "Зеленые" Марин Тонделье рассказала в социальной сети X.

"Все наши четыре политических силы пришли к консенсусу", – говорится в ее публикации.

Сейчас Касте возглавляет финансовый отдел мэрии Парижа, уточняют местные СМИ.

Ранее представитель президентской партии "Ренессанс" Яэль Брон-Пиве была переизбрана на должность председателя Национального собрания Франции. В третьем туре голосования ее поддержали 220 депутатов.

До этого французский лидер Эммануэль Макрон принял отставку правительства во главе с Габриэлем Атталем после поражения президентской партии на выборах.