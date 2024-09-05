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05 сентября, 15:07

Политика

Мишель Барнье стал новым премьером Франции

Фото: AP Photo/Francois Mori

Бывший министр иностранных дел Франции Мишель Барнье стал новым премьер-министром страны, соответствующее решение принял французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон поручил Барнье "сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу".

В июле коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на парламентских выборах во Франции, получив 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте оказалась партия Макрона "Вместе" со 168 местами, а на третьем – "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, получившая 143 места. За ними оказались еще несколько фракций, набравшие вместе 39 мест.

Столкнувшись с отказом Макрона выбрать премьер-министра из победившей коалиции, 81 французский депутат подписал резолюцию об отстранении президента страны от власти, сообщили СМИ.

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