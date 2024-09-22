Новости мира: "Хезболла" выпустила по Израилю около 150 ракет и БПЛА

"Хезболла" нанесла один из самых масштабных ударов по Израилю минувшей ночью. Были выпущены около 150 ракет и БПЛА. В результате вспыхнули крупные пожары. Израиль, в свою очередь, продолжает бить по Ливану.

В Париже прошел митинг против политики французского лидера Эммануэля Макрона. Демонстранты не согласны с решением назначить на пост премьер министра Мишеля Барнье. По их мнению, эту должность должен был получить представитель левой коалиции, поскольку она получила наибольшее количество депутатов в Национальной ассамблее на досрочных выборах.

В Японии пришлось эвакуировать около 130 тысячи человек из-за наводнения. Уровень воды оказался выше критического. Затоплено множество домов. В местных СМИ пишут, что трех человек унесло в реку, еще четверо пропали без вести.

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