Новости мира: Ливан запустил десятки ракет по Израилю

В ночь на 2 августа со стороны Ливана по Израилю были запущены десятки ракет. Тем временем, со ссылкой на источники в правительстве Ирана, ряд СМИ утверждают, что в ближайшие 48 часов Корпус Стражей Исламской революции совместно с "Хезболлой", хуситами и другими группировками начнут полномасштабную операцию против Израиля в месть за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Тем временем на юге Китая продолжает набирать обороты серьезное наводнение. В эпицентре супертайфуна "Гаеми" находится провинция Хунань, которая страдает от проливных дождей уже несколько недель. Затоплены десятки населенных пунктов. К этой минуте известно о гибели 30 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести.

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