Фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу девятиэтажки в Севастополе

Фото: телеграм-канал РаZVожаев

Фугасная часть сбитой над Севастополем ракеты ATACMS упала на крышу 9-этажного дома, его жильцов эвакуируют. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"После обследования одного из домов на улице Симонке выяснилось, что на крышу 9-ти этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS", – написал он.

По словам губернатора, часть ракеты пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал. На время работ пиротехников, которые будут убирать сбитую ракету, жители дома будут эвакуированы в место временного размещения. Они смогут вернуться домой, как только спецслужбы закончат работы.

Ранее Развожаев сообщал, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Севастополь, сбив более четырех воздушных целей. После этого на город упали части сбитых ракет, а также фрагменты уничтоженных беспилотников.

Тогда губернатор сообщал, что фрагменты сбитых беспилотников упали в районе улицы Симонки и на крышу дома на Пилипенко.