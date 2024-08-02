Часть сбитой ракеты упала в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Часть сбитой над Севастополем ракеты, а также обломки беспилотника упали в крупном спальном районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"По информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации, горят части сбитого БПЛА. Также обломки сбитых воздушных целей упали в районе улицы Симонка и Учкуевки", – написал он.

Развожаев призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или иных безопасных местах. В случае обнаружения обломков он попросил ни в коем случае не подходить к ним и сразу звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что российские войска за прошедшую ночь на 31 июля дежурными средствами ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа.

До этого стало известно о возгорании трех резервуаров с топливом после атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Курской области. Тогда к борьбе с огнем привлекали 82 спасателей и 32 единиц спецтехники.