Средства ПВО за ночь сбили 7 БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, пять БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, еще два – над Курской.

Также ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале. В результате атаки загорелись три резервуара с топливом, пострадавших нет.

Для борьбы с возникшим возгоранием задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единиц спецтехники. На одном резервуаре огонь уже потушен, уточнил Смирнов.

"Тушение продолжается. Благодарю огнеборцев за мужество и самоотверженный труд!" – добавил врио губернатора региона.

Также в ночь на 26 июля силы ПВО России уничтожили и перехватили четыре украинских дрона над Ростовской областью и два над Курской областью. В ночь на 25 июля ПВО сбила 11 БПЛА над Курской и Белгородской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.