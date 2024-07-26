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26 июля, 07:57

Происшествия

ПВО перехватила 6 украинских БПЛА над двумя российскими регионами

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО в ночь на 26 июля уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Ростовской областью и два над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ночь на 25 июля ПВО сбила 11 украинских беспилотников над регионами РФ. Беспилотники были уничтожены над Курской и Белгородской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

До этого сообщалось, что из-за падения обломков беспилотника в поселке Юбилейном Курской области загорелся частный жилой дом. Тушившая пожар женщина получила ожоги. Необходимая медицинская помощь была оказана ей на месте.

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