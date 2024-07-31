ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили 19 БПЛА самолетного типа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска за прошедшую ночь на 31 июля дежурными средствами ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать несколько регионов РФ, однако террористические атаки были пресечены. В итоге 11 БПЛА уничтожены или перехвачены над Белгородской областью, а еще 4 – над Брянской.

По одному дрону ВСУ было сбито над Курской, Калужской, Ростовской областью и Республикой Крым, также была уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над Курской областью.

Ранее об атаке на юго-западную часть Калужской области сообщал губернатор региона. Российские ПВО сбили БПЛА над территорией Куйбышевского района. Также в результате атаки ВСУ в белгородском Шебекино загорелся многоэтажный дом.

