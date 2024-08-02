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Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Севастополь, сбив более четырех воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 4 воздушных целей", – написал он.

Развожаев заявил, что на город упали части сбитых ракет. По его словам, на данный момент известно, что в районе улицы Острякова часть от сбитой ракеты упала на газон, оборвав линию электропередач.

Части от сбитых ракет также упали в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе, на Неглинной во дворе частного дома и на Морских пехотинцев перед домом. Кроме того, по сведениям Развожаева, поступают сообщения об упавших металлических фрагментах на улицах Романова, Победы и Горпищенко.

Помимо прочего, фрагменты сбитых беспилотников упали в районе улицы Симонка и на крышу дома на Пилипенко.

Губернатор подчеркнул, что по предварительной информации сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами. Он призвал ни в коем случае не подходить к обломкам и частям сбитых ракет.

Развожаев отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме.

По его словам, на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Ранее украинские военные нанесли ракетный удар по Севастополю 23 июня. В результате атаки ранения получили 153 человека, еще 4 погибли.

Официальный представитель Пентагона в свою очередь заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Украины. Он рассказал, что, по оценкам оборонного ведомства США, запущенная ВСУ ракета направлялась к военной цели на территории Крыма, но была перехвачена российскими военными, что привело к падению осколков на пляж.