31 июля, 20:38Политика
Нетаньяху заявил, что Израиль готов к любым сценариям после удара по Бейруту
Фото: ТАСС/AP/Gil Cohen-Magen
Израиль слышит в свой адрес угрозы, которые звучат после удара по Бейруту. Страна готова к любому сценарию и намерена решительно противостоять какой бы то ни было угрозе, подчеркнул в рамках телеобращения к населению премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
"Граждане Израиля, перед нами тяжелые дни. <...> Израиль взыщет очень высокую цену за любую агрессию с любого направления", – цитирует лидера страны ТАСС.
Израильская армия ударила авиацией по ливанской столице 30 июля. Целью атаки был назван один из командиров "Хезболлах", ответственный за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей.
Согласно информации Минздрава Ливана, не менее 74 мирных жителей пострадали и трое человек, среди которых двое детей в возрасте 4 и 6 лет, погибли в результате обстрела со стороны Израиля.
Армия еврейского государства, в свою очередь, сообщила, что второй по значимости командир "Хезболлах" Фуад Мохсен Шокр был убит в результате удара.
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