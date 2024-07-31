Нетаньяху заявил, что Израиль готов к любым сценариям после удара по Бейруту

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Израиль слышит в свой адрес угрозы, которые звучат после удара по Бейруту. Страна готова к любому сценарию и намерена решительно противостоять какой бы то ни было угрозе, подчеркнул в рамках телеобращения к населению премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

"Граждане Израиля, перед нами тяжелые дни. <...> Израиль взыщет очень высокую цену за любую агрессию с любого направления", – цитирует лидера страны ТАСС.

Израильская армия ударила авиацией по ливанской столице 30 июля. Целью атаки был назван один из командиров "Хезболлах", ответственный за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей.

Согласно информации Минздрава Ливана, не менее 74 мирных жителей пострадали и трое человек, среди которых двое детей в возрасте 4 и 6 лет, погибли в результате обстрела со стороны Израиля.

Армия еврейского государства, в свою очередь, сообщила, что второй по значимости командир "Хезболлах" Фуад Мохсен Шокр был убит в результате удара.

