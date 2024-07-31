В армии Израиля заявили, что хотели бы избежать большой войны, но готовы к любому сценарию

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Израиль хотел бы избежать большой войны в регионе, однако шиитское движение "Хезболлах" ведет Ливан и весь Ближний Восток к "широкой эскалации". Такое заявление сделал представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Продолжающаяся агрессия "Хезболлах" и жестокие атаки втягивают народ Ливана и весь Ближний Восток в широкую эскалацию. Хотя мы предпочитаем разрешать конфликты без широкой войны, Армия обороны Израиля полностью готова к любому сценарию", – приводит его слова ТАСС.

Он также подтвердил ликвидацию в Бейруте одного из старших командиров вооруженных формирований "Хезболлах" Фуада Шокра в результате удара авиации Израиля.

Израильская армия ударила авиацией по городу 30 июля. Целью атаки был назван один из командиров "Хезболлах". По данным армии Израиля, именно он был ответственен за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей.

Согласно последним данным Минздрава Ливана, не менее 74 мирных жителей пострадали и трое человек, среди которых два ребенка в возрасте 4 и 6 лет, погибли в результате удара авиации Израиля.

Армия Израиля, в свою очередь, сообщила, что второй по значимости командир "Хезболлах" Фуад Мохсен Шокр был убит в результате удара.