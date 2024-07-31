Дипломат Настасьин: Москва осуждает убийство главы политбюро ХАМАС

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Москва решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом на брифинге заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

"Очевидно, что организаторы этого политического убийства отдавали себе отчет в том, какими опасными последствиями для всего региона чревата эта акция", – цитирует дипломата ТАСС.

Настасьин отметил, что убийство Хании негативно отразится на ходе опосредованных контактов между ХАМАС и Израилем по согласованию взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа.

Помимо этого, продолжил он, Россия осуждает ракетные удары Израиля по ливанской территории. Он напомнил, что 30 июля израильский БПЛА нанес ракетные удары по жилому зданию в густонаселенном районе южного пригорода Бейрута рядом с одним из крупнейших госпиталей Ливана Бахман.

Силовая акция Израиля представляет собой грубое нарушение базовых норм международного права, сказал Настасьин и добавил, что РФ выражает глубокую озабоченность в связи с возрастающем на этом фоне угрозой резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке.

МИД России рекомендовал россиянам не посещать Ливан. РФ призывает все стороны ближневосточного конфликта проявить сдержанность и отказаться от шагов, способных привести к эскалации, сообщил дипломат.

Гибель Хании подтвердило движение ХАМАС. Как писали СМИ, ракету запустили из иностранного государства.

В момент гибели глава политбюро ХАМАС находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит также его телохранитель.

Представитель движения в Ливане Махмуд Тах сказал, что ответственность за убийство лежит на Израиле и США. Он считает, что преступление было согласовано с Вашингтоном. Тах назвал убийство Хании трусливым актом.