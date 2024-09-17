Новости часа: депутаты Мосгордумы восьмого созыва приняли присягу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Избранные депутаты Московской городской думы вступили в должность. Об этом сообщили в МГД.

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательства пройдет в Москве 21–28 сентября, рассказали в департаменте финансов.

Период жаркого лета в столице закончится в ближайшее воскресенье, 22 сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.