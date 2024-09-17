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Новости

17 сентября, 20:00

Политика

Новости часа: депутаты Мосгордумы восьмого созыва приняли присягу

Новости часа: депутаты Мосгордумы восьмого созыва приняли присягу

Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Собянин пожелал депутатам Мосгордумы успешной и плодотворной работы

Новости часа: первое заседание московского парламента состоится 18 сентября

Новости часа: департамент строительства Москвы реорганизован в два профильных ведомства

Собянин подписал документ о реорганизации департамента строительства

ВС РФ вытеснили ВСУ из двух населенных пунктов в Курской области

Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность

Собянин подписал указ о реорганизации Депстроя

Новости мира: 7 человек допросили в рамках расследования дела о покушении на Трампа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Избранные депутаты Московской городской думы вступили в должность. Об этом сообщили в МГД.

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательства пройдет в Москве 21–28 сентября, рассказали в департаменте финансов.

Период жаркого лета в столице закончится в ближайшее воскресенье, 22 сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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