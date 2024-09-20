Алаудинов заявил, что ВСУ использовали для вторжения в Курскую область более 200 танков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины использовали более 200 танков при вторжении в Курскую область. Такое заявление сделал замначальника главного военно-политического управления МО России, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские силы при нападении на российский регион также задействовали свыше 400 бронемашин.

"Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции, скажем так", – подчеркнул генерал-майор.

Бои между ВС РФ и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным, ВСУ потеряли более 14 950 военнослужащих за время боевых действий на курском направлении.Кроме того, по данным Минобороны РФ, украинская сторона потеряла 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 768 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS американского производства, а также 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику.