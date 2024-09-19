ВС РФ поразили главный центр радиосвязи разведки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили главный центр специальной радиосвязи разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что российские силы ударили по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины и нанесли удары по скоплениям живой силы и техники врага в 142 районах.

Ранее ВС РФ освободили от войск ВСУ населенный пункт Георгиевка в ДНР. Это удалось сделать благодаря активным действиям подразделений "Южной" группировки войск. Российские силы продолжают продвигаться вперед на этом направлении. Так, солдаты РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра.

