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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 14 950 военнослужащих за время боевых действий на курском направлении, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, украинская сторона потеряла 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 768 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS американского производства, а также 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику.

При этом за сутки ВСУ потеряли свыше 300 военных в Курской области. Также ВС РФ уничтожили 14 единиц бронетехники противника, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Уничтожено три понтонных переправы, уточнили в министерстве.

Бои между ВС РФ и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сама приняла решение об атаке Курской области. С его слов, страны Альянса оказывают помощь Киеву, но не командуют украинскими войсками.