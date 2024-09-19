Президент МККК и глава МИД РФ обсудили ситуацию в Курской области

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич обсудила на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ряд тем, включая ситуацию в Курской области. Об этом со ссылкой на российский офис организации сообщает РИА Новости.

Встреча Сполярич и Лаврова прошла в Москве 17 сентября.

"Все важные гуманитарные вопросы, включая ситуацию в Курской области, были затронуты, это что касается результатов. Конечно, мы не можем вдаваться в детали, это конфиденциальная информация", – сообщили в офисе МККК.

Там подчеркнули, что визит президента организации в Москву был необходим для сохранения диалога. Кроме того, переговоры в офисе МККК назвали интересными и содержательными. Отмечается, что МККК готов посетить Курскую область, если Россия и Украина достигнут соглашения о том, как может быть проведена подобная операция.

Ранее в МИД РФ заявили о создании ВСУ подобия концентрационных лагерей в Курской области. По данным ведомства, туда сгоняли мирных жителей, которые не захотели или не смогли покинуть территорию. Такие выводы были сделаны на основе многочисленных свидетельств от очевидцев и информации штаба Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших.

Бои между ВС РФ и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.