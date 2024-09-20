Белый дом заявил, что Израиль не предупреждал о подготовке к удару по Бейруту

Фото: depositphotos/tupungato

Израиль не сообщал американской стороне о своих планах по нанесению ударов по Бейруту. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, потребовав задать все вопросы по поводу атак израильским властям, передает ТАСС.

Кирби также не стал отвечать на вопрос о том, связывались ли представители администрации США с коллегами в Израиле по поводу серии взрывов устройств связи в Ливане. При этом он отметил, что Штаты продолжают прилагать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

По уточненным представителем гражданской обороны Бейрута данным, которые он сообщил телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария", в результате израильской атаки два жилых дома были разрушены. Сейчас на месте обрушения работают спасатели, которые занимаются поискам людей под завалами.

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам ливанского движения "Хезболла" 19 сентября. На следующий день, 20-го числа, Израиль нанес удар по Бейруту. В результате 8 человек погибли и еще 59 граждан числятся пострадавшими. При этом состояние восьми пострадавших оценивается как крайне тяжелое, они остаются в реанимации.

Атаки Израиля происходят на фоне инцидентов с подрывами пейджеров, портативных раций, смартфонов, а также других устройств, которые осуществлялись в разных районах Ливана 17 и 18 сентября. В общей сложности погибли 32 человека, еще около 4 тысяч пострадали.

