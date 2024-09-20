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Число погибших при ударе Израиля по окраине Бейрута выросло до 8 человек, еще 59 граждан числятся пострадавшими. Об этом свидетельствуют данные местного министерства здравоохранения, передает ливанский телеканал Al Jadeed.

При этом состояние восьми пострадавших оценивается как крайне тяжелое, они остаются в реанимации, уточнили в ведомстве.

19 сентября армия еврейского государства объявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане с целью подрыва инфраструктуры шиитского движения.

Атака Израиля осуществлялась параллельно с выступлением лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы, который обвинил Израиль в совершении спланированного массового убийства граждан в разных районах Ливана. Речь идет о детонации устройств связи, которая произошла 17 и 18 сентября. В результате погибли 32 человека, еще более 4 тысяч граждан пострадали.

Очередной удар был нанесен по Бейруту 20 сентября. Изначально сообщалось о трех жертвах и 17 получивших ранения.

