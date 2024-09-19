Al Hadath: Израиль усилил бомбардировки на юге Ливана

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Израильская армия усилила интенсивность бомбардировок в южных районах Ливана, нанеся в течение 20 минут порядка 70 авиаударов. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Согласно данным телеканала, израильская авиация наносит удары по объектам ливанского движения "Хезболлах". Отмечается, что нынешняя бомбардировка стала самой массированной с начала эскалации конфликта.

19 сентября Армия обороны Израиля объявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане с целью подрыва инфраструктуры шиитского движения. На малой высоте над Бейрутом пролетели истребители Израиля, имитировавшие воздушную атаку, что привело к панике среди мирного населения.

В то же время лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла выступил с обвинением Израиля в совершении спланированного массового убийства граждан в разных районах Ливана.

Таким образом лидер "Хезболлы" прокомментировал взрывы пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями, которые произошли сразу в нескольких районах Ливана 17 и 18 сентября. В результате произошедшего погибли 32 человека и еще более 4 тысяч пострадали.

Насрулла назвал это происшествие военным преступлением, ведущим к объявлению войны, а само движение ранее пообещало жесткий ответ Израилю за случившееся.

Кроме того, лидер "Хезболлы" отметил, что движение будет и дальше атаковать Израиль до тех пор, пока боевые действия в секторе Газа не прекратятся. Насрулла заявил, что Ливан не прекратит поддержку анклава, несмотря на возможные последствия и потери, а также вопреки поступающим сообщениям с угрозами и требованиями прекратить огонь с юга.

