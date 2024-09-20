20 сентября, 16:55Происшествия
Три человека погибли и 17 ранены после удара Израиля по пригороду Бейрута
Фото: AP/Bilal Hussein
Три человека погибли и 17 ранены после удара Израиля по пригороду Бейрута, заявили в центре экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана, на которое ссылается РИА Новости.
Ранее израильская армия нанесла удары по объектам движения "Хезболла" в Ливане 19 сентября. Затем, 20-го числа, был атакован Бейрут.
Это происходило на фоне инцидента с подрывом пейджеров, портативных раций, смартфонов, а также других устройств, который произошел в разных районах Ливана 17 и 18 сентября. Всего погибли 32 человека, еще около 4 тысяч пострадали.
Жители Ливана начали отключать технику после второй волны взрывов устройств по стране