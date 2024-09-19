Армия Израиля поразила 30 пусковых установок и объектов "Хезболлы" в Ливане

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

ЦАХАЛ нанесла удар по 30 пусковым установкам и объектам шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ВС Израиля.

Армия обороны Израиля уточнила, что уничтоженные пусковые установки "Хезболлы", в которых находилось около 150 стволов, были нацелены на нанесение ударов по израильской территории.

19 сентября Армия обороны Израиля объявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане с целью подрыва инфраструктуры шиитского движения. Также на малой высоте над Бейрутом пролетели истребители Израиля, которые имитировали воздушную атаку, что привело к панике среди мирного населения.

Атака Израиля осуществлялась параллельно с выступлением лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы, который обвинил Израиль в совершении спланированного массового убийства граждан в разных районах Ливана.

Таким образом лидер "Хезболлы" прокомментировал взрывы пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями, которые произошли сразу в нескольких районах Ливана 17 и 18 сентября. В результате произошедшего погибли 32 человека и еще более 4 тысяч пострадали.

Насрулла назвал это происшествие военным преступлением, ведущим к объявлению войны, а само движение ранее пообещало жесткий ответ Израилю за случившееся.

Кроме того, лидер "Хезболлы" отметил, что движение будет и дальше атаковать Израиль до тех пор, пока боевые действия в секторе Газа не прекратятся. Насрулла добавил, что Ливан не прекратит поддержку анклава, несмотря на возможные последствия и потери, а также вопреки поступающим сообщениям с угрозами и требованиями прекратить огонь с юга.

