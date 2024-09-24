Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 15:45

Общество

Пользователи Hamster Kombat обвинили создателей игры в обмане

Пользователи Hamster Kombat обвинили создателей игры в обмане

Средний размер потребительского кредита в России снизился на 7% в августе

Более 400 предприятий Москвы поучаствовали в нацпроекте "Производительность труда"

"Торги Москвы": столичный портал поставщиков

"Деньги 24": как растет фондовый рынок

"Это Москва. Бизнес": тату

"Время новых": одежда для балета Ballet Maniacs

Новости часа: технологические конкурсы помогают Москве внедрять передовые разработки

Собянин: технологические конкурсы помогают столице внедрять передовые разработки

Собянин: 10 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис Москва"

Заводчики виртуальных хомяков испытали мощное разочарование. Многие сутками "тапали" зверьков в надежде заработать миллионы. Но теперь стало ясно, что в лучшем случае они получат по паре тысяч рублей.

Экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков считает, что подобная схема изначально не предполагала заработок больших денег для пользователей. Разработчики при выпуске приложения позиционировали его как "игру", по этой же причине подать в суд на создателей за мошенничество тоже нельзя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаобществотехнологиивидеоРоман КарловКсения ЧепенкоКонстантин Цыганков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика