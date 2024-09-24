Пользователи Hamster Kombat обвинили создателей игры в обмане

Заводчики виртуальных хомяков испытали мощное разочарование. Многие сутками "тапали" зверьков в надежде заработать миллионы. Но теперь стало ясно, что в лучшем случае они получат по паре тысяч рублей.

Экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков считает, что подобная схема изначально не предполагала заработок больших денег для пользователей. Разработчики при выпуске приложения позиционировали его как "игру", по этой же причине подать в суд на создателей за мошенничество тоже нельзя.

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