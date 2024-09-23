Собянин: технологические конкурсы помогают столице внедрять передовые разработки

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге о ярких финалистах запущенного в 2020 году проекта "Технологические конкурсы", который помогает в установлении взаимовыгодных контактов между перспективными стартапами и крупными бизнес-заказчиками, заинтересованными во внедрении передовых технологий.

К участию в конкурсах, которых уже было около 32, приглашаются любые российские компании. При этом из 921 стартапа, присоединившегося к проекту с 2020 года, свыше 60% работают в Москве. За все время было проведено уже 593 пилотных тестирования и больше половины решений удалось внедрить в работу.

На данный момент есть несколько победителей и финалистов проекта, чьи решения уже используются на практике и проходят стадию внедрения. Так, одним из постоянных партнеров "Технологического конкурса" является компания РЖД, запрашивающая инновационное оборудование, которое обеспечит простую и эффективную навигацию пассажиров.

В результате с помощью проекта на многих столичных вокзалах появились навигационные платформы от российской компании "Индорс Навигейшн", которая участвовала в конкурсе "Ассистивные технологии" в прошлом году.

Навигационный сервис помогает рассчитать оптимальный маршрут до необходимой платформы с учетом всех обстоятельств. При этом маршрут адаптирован и для слабовидящих людей: для них прокладывается путь, где нет ступенек или других препятствий. Сейчас сервис внедряют на вокзалах в других регионах РФ.

Кроме того, компания РЖД совместно с КузБассРазрез стала внедрять систему высокоточного спутникового позиционирования ГЛОНАСС/GPS сантиметровой точности, созданной компанией "Ориент системс", которая участвовала в конкурсе "Беспилотники" в 2023 году.

В свою очередь, департамент строительства Москвы был заинтересован в технологиях цифровизации объектов, которые сделали бы процесс строительства более быстрым, качественным и безопасным. В результате в рамках проекта компания "БРИО МРС" представила инновационное решение BRIO MRS, ставшее победителем конкурса.

BRIO MRS – устройство с технологиями дополненной и смешанной реальности для визуализации цифровых объектов и встраивания их в физическое пространство без пространственных нарушений. Благодаря этому специалисты могут следить за ходом строительства в режиме реального времени, своевременно вносить изменения и делать прогнозы по завершению работ.

Другая госкорпорация "Росатом" нуждалась в эффективном решении для контроля за строительными и производственными процессами. Проблема решилась благодаря участнику конкурса "Строительные технологии" – компании "Лаборатория новых продуктов", представившей систему роботизированного мониторинга строительства "Робостройка", включая контроль с помощью роботов-собак нового поколения.

Между тем ОАО "РЖД" уже готовится к тестированию в полевых условиях разработки Virsign с элементами дополненной реальности от компании "ВИРСАЙН ИННОВАЦИИ", которая позволяет удаленно управлять системой строительных кранов на стройке.

В этом году, как утверждает мэр, запланировано 6 тематических конкурсов: "Строительные технологии", "5G. Умный город", "Медиаоборудование", "АвиаТех", "Роботизация" и "Коммунальные технологии".

Так, первые три уже состоялись, на "АвиаТех" уже завершен прием заявок, а доступны для участия остались лишь "Роботизация" и "Коммунальные технологии".

Ранее Собянин сообщил, что объем поддержанного экспорта высоких технологий из Москвы увеличился более чем в три раза. Действующий в столице экспортный центр предлагает технологическим предпринимателям широкую линейку инструментов, которые помогут им в продвижении на зарубежных рынках. За прошедшие 7 месяцев текущего года Москва поддержала эти компании в заключении экспортных контрактов почти на 1,4 миллиарда рублей.

