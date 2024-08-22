Сергей Собянин сообщил об увеличении объемов экспорта, поддержанного городом

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Объем поддержанного экспорта высоких технологий из Москвы увеличился более чем в три раза, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Действующий в столице экспортный центр предлагает технологическим предпринимателям широкую линейку инструментов, которые помогут им в продвижении на зарубежных рынках, отметил мэр.

Градоначальник рассказал, что за прошедшие 7 месяцев текущего года Москва поддержала эти компании в заключении экспортных контрактов почти на 1,4 миллиарда рублей. При этом в прошлом году данный показатель фиксировался на уровне 460 миллионов рублей.

Также столица помогла предпринимателям договориться об осуществлении поставок в 20 дружественных государств. Теперь московская продукция представлена от Бразилии до Таиланда. В частности, популярностью за рубежом пользуются российские радиофармпрепараты, инновационная светотехника, валидаторы, умные домофоны, решения виртуальной реальности для здравоохранения, а также ПО для бизнеса и финансовых организаций.

В общей сложности в нынешнем году сумма экспортных контрактов получателей мер поддержки оказалась выше 9,5 миллиарда рублей, резюмировал глава города.

Ранее в Москве начала работать новая программа по предэкспортному финансированию для предпринимателей, поставляющих в другие страны высокотехнологичные товары. Теперь для них доступен кредит до 100 миллионов рублей по льготной ставке в 11 процентов годовых и сроком до двух лет.