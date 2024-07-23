Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московский экспортный центр помогает столичным экспортерам выйти на рынок Китая. С помощью его с 2021 года свыше 360 московских компаний вышли на рынок КНР, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она уточнила, что Китай входит в пятерку лидеров по импорту московских товаров. Самым большим спросом в государстве пользуются косметические средства, кондитерские изделия и проекты российской киноиндустрии.

"За три с половиной года общий объем поддержанного городом экспорта в КНР превысил 17,5 миллиарда рублей", – привели слова вице-мэра на портале мэра и правительства Москвы.

Одним из самых популярных инструментов экспортного центра стало размещение витрины бренда на международных маркетплейсах. Благодаря этому более 250 предприятий заключили с онлайн-площадками контракты, сумма которых превысила 14 миллиардов рублей.

Так, столичные производители заняли нишу на таких крупных китайских интернет-платформах, как Tmall, Taobao и Pinduoduo.

Также в экспортном центре помогают в работе с розничными магазинами. На сегодняшний день этим инструментом воспользовались около 50 компаний, что позволило им подписать соглашения на сумму около 2,4 миллиарда рублей.

Помимо вышеперечисленного, ускорить выход на китайский рынок московским компаниям помогают консультации амбассадора столичного бизнеса в КНР. Он бесплатно анализирует потенциал продукта, дает рекомендации по его адаптации к запросам покупателей, находит партнеров и сопровождает компанию до заключения договора.

Тем временем Россия и Китай рассматривают сотрудничество по платежной системе "Мир". С января по май этого года в Китай приехали свыше 12 миллионов иностранных туристов. Власти Китая продолжают улучшать условия передвижения туристов для привлечения путешественников из-за границы. Например, позволяют привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам, а также использовать все больше иностранных электронных кошельков.