Посол КНР Ханьхуэй: РФ и Китай изучают возможность сотрудничества по карте "Мир"

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Россия и Китай рассматривают сотрудничество по платежной системе "Мир". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла КНР в Москве Чжана Ханьхуэя.

По словам дипломата, с января по май этого года в Китай приехали свыше 12 миллионов иностранных туристов. Власти Китая продолжают улучшать условия передвижения туристов для привлечения путешественников из-за границы.

В том числе в КНР позволяют привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам, а также использовать все больше иностранных электронных кошельков, в том числе российскими туристами.

Платежная система "Мир" уже заработала в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме. Ожидается, что это позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание россиян в стране.

Мьянма стала 13-м иностранным государством, где принимают карту "Мир". Без ограничений она работает в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии. Внедрить "Мир" планируют Египет, Иран и Маврикий.