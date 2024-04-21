Глава Гагаузии Гуцул: около 5–7 тыс жителей Гагаузии обратились за картами "Мир"

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Около 5–7 тысяч жителей Гагаузии подали заявки на получение карт "Мир", рассказала глава автономии Евгения Гуцул. Ее слова приводит ТАСС.

"Мы сейчас в процессе обработки данных. У нас уже более 5–7 тысяч обращений. Это в основном пенсионеры и бюджетники, они обратились к нам, чтобы получить надбавки. Планируем на 1 мая уже запустить (выплаты. – Прим. ред.)", – уточнила она

Политик надеется, что Кишинев не будет мешать реализации инициативы с картами "Мир".

Ранее Промсвязьбанк (ПСБ) заключил соглашение об обеспечении Гагаузии возможностью трансграничных платежей с использованием работающей на территории РФ платежной системы "Мир".

Гуцул не раз обращала внимание на то, что большая часть жителей Молдавии не желает обрывать связи с Россией. По ее словам, Москва, в свою очередь, заинтересована в дружеских и долгосрочных отношениях с Кишиневом.

