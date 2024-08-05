Новая мера поддержки для экспортеров заработала в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новая программа по предэкспортному финансированию заработала в столице для предпринимателей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для предпринимателей, экспортирующих высокотехнологичные товары, теперь доступен кредит до 100 миллионов рублей по льготной ставке в 11 процентов годовых и сроком до двух лет.

"Новой мерой поддержки могут воспользоваться как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели из научной и технической отраслей, сфер информации и связи, а также занятые в обрабатывающем производстве. Эта программа поспособствует снижению себестоимости производимых на экспорт товаров и, как следствие, поможет столичным экспортерам стать более конкурентоспособными на международных рынках сбыта", – заявила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Для того чтобы рассчитывать на подобную поддержку, предприниматели должны состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и проработать на рынке не менее полугода. Организации, находящиеся в стадии ликвидации, банкротства или реорганизации под действие программы подпадать не будут.

Партнерами программы выступают крупнейшие банки страны. Подробнее об условиях можно узнать на сайте Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

Еще одной мерой поддержки для предпринимателей являются субсидии на кредиты для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. Заемщикам предлагают до 50 миллионов рублей под льготную пятипроцентную ставку, если у них есть патенты или свидетельства компьютерных программ. Кроме того, экспортерам предлагают и гранты вплоть до 10 миллионов рублей в год – Москва возместит до 50 процентов от уплаченных налогов в бюджет Москвы, а также до 20 процентов от экспортного договора.

Благодаря поддержке Московского экспортного центра свыше 150 компаний Москвы заключили контракты и вышли на рынки более 25 дружественных стран с 2024 года. Так, МЭЦ организовал участие предпринимателей в 17 международных выставках и бизнес-миссиях в ОАЭ, Узбекистане, Вьетнаме, Турции, Иране, Казахстане, Марокко и Белоруссии. Кроме того, бизнес пользуется поддержкой при выходе на маркетплейсы в 12 странах.

