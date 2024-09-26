Риск возникновения пожаров сохраняется в столичном регионе из-за теплой погоды

Риск возникновения пожаров сохраняется в столичном регионе из-за аномально теплой для сентября погоды. В связи с чем в Москве сейчас действует оранжевый уровень погодной опасности.

Как сообщили в Гидрометцентре, он продлится до конца рабочей недели. Предупреждение снимут 28 сентября. Горожан призвали быть внимательными и осторожными, аккуратно обращаться с огнем и не оставлять детей без присмотра.

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