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15 сентября, 00:00

Технологии

"Техно": в Москве создали мотивирующее сдавать вторсырье устройство

"Техно": в Москве создали мотивирующее сдавать вторсырье устройство

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В Москве создали устройство с использованием нейросети, которое мотивирует россиян активнее сдавать вторсырье на переработку. Аппараты круглосуточно принимают мусор, а горожане получают вознаграждение, что помогает им охотнее сортировать отходы.

Вторсырье загружается в специальный отсек, его оснастили датчиком веса и видеокамерой, которая вместе с нейросетью распознает тип отходов и оценивает их состояние. Как они работают? Подробнее – в программе "Техно".

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