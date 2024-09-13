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13 сентября, 09:45

Происшествия

Новости мира: легковой автомобиль взорвался в израильском городе Рамла

Новости мира: легковой автомобиль взорвался в израильском городе Рамла

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В израильском городе Рамла взорвался легковой автомобиль. Рядом – оживленная улица и магазины. Ранения получили 12 человек, среди них четверо детей, в том числе двухмесячный младенец, они находятся в критическом состоянии.

Тем временем на побережье американского штата Луизиана бушует ураган Франсин. Достигнув второй категории опасности, он начал движение вглубь континента. Вместе с собой ветра несут непрекращающиеся потоки воды с моря – это так называемые "нагонные наводнения", которые затапливают близлежащие трассы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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