Фото: телеграм-канал "Прокуратура Татарстана"

Козырек магазина обрушился в Казани, людей под завалами нет. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале Главного управления МЧС России по Татарстану.

"В 16:24 10 марта поступило сообщение о том, что в доме 69 на улице Главная в жилом массиве Дербышки Советского района Казани обвалилась крыша козырька магазина. <...> К месту направлены пожарные ПСЧ-71, кинологический расчет и спасатели", – говорится в публикации.

Обрушение произошло на площади 75 "квадратов". Рабочие уже приступили к разбору завалов. В ведомстве уточнили, что людей под обломками конструкции нет.

Ранее крыша уличной парковки рухнула на машины под тяжестью снега в Северном Медведкове.

Как отметила владелец парковки Анна Петрова, зимняя уборка крыш не входит в договор обслуживания, поэтому автомобилисты должны самостоятельно сбрасывать снег с бокса.



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