Владелец парковки на севере Москвы объяснила причины обрушения боксов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Крыша уличной парковки обрушилась на машины под тяжестью снега в Северном Медведкове. Владелец парковки отмечает, что зимняя уборка крыш не входят в договор обслуживания, поэтому автомобилисты должны сами очищать паровозные боксы от снега, сообщает "Москва 24".

По данным оперативных служб, площадь обрушения снега на парковые составляет около 100 квадратных метров. Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет. Сообщается, что под обрушение попало более десятка машин.

Как отметила владелец парковки Анна Петрова, зимняя уборка крыш не входит в договор обслуживания, поэтому автомобилисты должны самостоятельно сбрасывать снег с бокса. При этом, как утверждает владелец паковки, очистка бокса была возможна за дополнительную плату, однако не все автомобилисты спешили воспользоваться этой услугой. Помимо этого, как отмечает Петрова, конструкции боксов были недостаточно крепкими, поэтому уборка крыш могла быть небезопасной.

В настоящий момент на месте сейчас работают сотрудники экстренных служб. Владелец пообещала организовать встречу с владельцами помятых машин, чтобы уладить ситуацию.

Ранее кровля супермаркета "Пятерочка" рухнула в подмосковной Старой Купавне под тяжестью снега, площадь обрушения составила 250 "квадратов".