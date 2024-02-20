20 февраля, 12:28Происшествия
Кровля "Пятерочки" рухнула в подмосковной Старой Купавне
РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее стало известно, что в доме в городе Пересвете Сергиево-Посадского городского округа по фасаду здания пошла трещина. В результате была проведена эвакуация 120 человек, рассказал глава муниципалитета Дмитрий Акулов.
Происшествие случилось в магазине на улице Октябрьской, уточнили там. По словам собеседника агентства, это могло произойти из-за сильной нагрузки от снега. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в доме в городе Пересвете Сергиево-Посадского городского округа по фасаду здания пошла трещина. В результате была проведена эвакуация 120 человек, рассказал глава муниципалитета Дмитрий Акулов.
Позже он уточнил, что специалисты не выявили угрозу обрушения дома 7 на Октябрьской улице в городе Пересвете. На тот момент жителям дома оказали всю поддержку, обеспечив питанием и разместив их на ночлег, заявил Акулов.
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