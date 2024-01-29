Около 120 жителей эвакуировали из дома в Пересвете из-за трещины на фасаде

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Около 120 человек эвакуировали из дома в городе Пересвете Сергиево-Посадского городского округа, где по фасаду здания пошла трещина. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Акулов в своем телеграм-канале.

По его словам, трещина зафиксирована в доме 7 на улице Октябрьской. Из-за угрозы обрушения людей эвакуировали, им предложили временное размещение в Доме культуры "Космос", горячие напитки и перекус, написал он.

Акулов добавил, что в городе создан оперативный штаб по координации действий на месте происшествия, к дому прибыли сотрудники МЧС и полиции. Утром здание обследуют, указал он и отметил, что, по информации управляющей компании, причиной трещины могли стать самовольные перепланировки квартир.

"По информации УК ЖКЦ, многие собственники самовольно сделали перепланировку, установили душевые кабины, переделали систему канализации. Из-за этого стены дома постоянно мокли, сейчас возникла угроза обрушения. Техники многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения", – заявил глава округа.

Ранее в жилом доме в Ростове-на-Дону обрушилась стена первого подъезда. По данным регионального главка МЧС, дом отключили от газоснабжения. Ростовская прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по факту обрушения, также из здания были эвакуированы жильцы.

Позже губернатор региона Василий Голубев заявил, что первый подъезд обрушился полностью. По его словам, пострадавших нет, здание оцеплено.

Подъезд аварийной пятиэтажки обрушился в Ростове-на-Дону