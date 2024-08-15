Новости мира: штормовые волны повредили яхтенную стоянку на Майорке

В Средиземном море штормовые волны повредили яхтенную стоянку около майорского мыса Форментор. Дюжина парусных лодок металась вдоль берега, почти все налетели на скалы или сели на мель. Известно, что по меньшей мере в одной из них находились люди. Им потребовалась помощь спасателей.

Тем временем в американском штате Нью-Джерси произошел прорыв водопроводной трубы. Напора и количества воды хватило, чтобы уничтожить двухэтажный дом. Фундамент уплыл на несколько метров, а черепичная крыша оказалась полностью разрушена.

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