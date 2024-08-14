14 августа, 13:15Происшествия
Генерал-майор Алаудинов заявил, что целью атаки ВСУ был захват Курской АЭС
Целью атаки ВСУ на Курскую область был захват Курской АЭС, об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов. Он отметил, что ВСУ не удалось выполнить эту задачу.
По данным на 14 августа, российские подразделения находятся в Судже и ведут бои. Город не контролируется ВСУ.
Кроме того, противник несет большие потери в Мартыновке, через которую ВСУ хотели дальше продвигаться в Курской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.