"Мой район. Новости": дорожные знаки уменьшенного размера начали устанавливать в Москве

В центре Москвы идет замена стандартных дорожных знаков на указатели меньших размеров. Специалисты отмечают, что они лучше вписываются в облик города, снижая уровень визуального шума. Кроме того, их производство и обслуживание требует меньше затрат.

С начала 2024 года в Москве установили более 10,5 тысячи таких знаков на 120 улицах. Еще около 10 тысяч указателей нового типа появятся на 95 улицах до конца года.

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