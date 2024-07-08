08 июля, 10:20Транспорт
"Мой район. Новости": дорожные знаки уменьшенного размера начали устанавливать в Москве
В центре Москвы идет замена стандартных дорожных знаков на указатели меньших размеров. Специалисты отмечают, что они лучше вписываются в облик города, снижая уровень визуального шума. Кроме того, их производство и обслуживание требует меньше затрат.
С начала 2024 года в Москве установили более 10,5 тысячи таких знаков на 120 улицах. Еще около 10 тысяч указателей нового типа появятся на 95 улицах до конца года.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".