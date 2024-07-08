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08 июля, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": дорожные знаки уменьшенного размера начали устанавливать в Москве

"Мой район. Новости": дорожные знаки уменьшенного размера начали устанавливать в Москве

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В центре Москвы идет замена стандартных дорожных знаков на указатели меньших размеров. Специалисты отмечают, что они лучше вписываются в облик города, снижая уровень визуального шума. Кроме того, их производство и обслуживание требует меньше затрат.

С начала 2024 года в Москве установили более 10,5 тысячи таких знаков на 120 улицах. Еще около 10 тысяч указателей нового типа появятся на 95 улицах до конца года.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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