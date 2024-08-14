Пострадавшие жители Курской области начали давать показания в СК РФ

Следственный комитет собирает показания пострадавших жителей Курской области. Граждане сообщают о жестокости военных ВСУ и о том, как приходилось спешно покидать свои дома.

Тем временем армия России ведет активные боевые действия в Курской области. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп в ряде населенных пунктов.

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