Новости мира: два человека погибли в результате урагана в Белоруссии

Два человека погибли после мощного урагана в Белоруссии. Кроме того, пострадали 60 населенных пунктов. Об этом сообщило МЧС республики. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Он опрокидывал заборы, срывал рекламные плакаты и ломал деревья. Повреждены крыши более 200 домов, десятки сельскохозяйственных зданий и построек, а также 25 автомобилей. Без электричества остаются более 100 населенных пунктов.

Тем временем черепаха Бубба весом 170 килограммов вернулась в Атлантический океан после трех месяцев реабилитации во Флориде. Биологи обнаружили ее 10 апреля. У черепахи были травмированы оба передних плавника, поэтому ее отправили в зоопарк для реабилитации. Обследование показало, что Бубба, вероятно, получила травмы в результате нападения хищника. Кроме того, у нее диагностировали анемию из-за заражения морскими пиявками. Эксперты считают, что возраст Буббы – от 60 до 75 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.