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09 августа, 09:45

Происшествия

Новости мира: 45 человек стали жертвами наводнений в провинциях Йемена

Новости мира: 45 человек стали жертвами наводнений в провинциях Йемена

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По меньшей мере 45 человек стали жертвами наводнений в провинциях Йемена, из некоторых районов пришлось эвакуировать 500 человек. Наводнения спровоцировали затяжные дожди. На кадрах видно размытые дороги и затонувшие автомобили. На данный момент в стране подсчитывают ущерб, нанесенный инфраструктуре, жилым домам и сельскохозяйственным угодьям. Власти устраняют последствия дождей.

Тем временем в США третий по счету человек умер от листериоза. В Северной Америке зафиксирована вспышка опасного инфекционного заболевания. По данным профильного центра, в американских больницах остаются 40 человек, случаи листериоза зафиксированы в 13 штатах. Известно, что неправильная обработка мясных и молочных продуктов чаще всего приводит к заражению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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